Nabburg: Tödlicher Verkehrsunfall auf A6

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn am Donnerstagabend getötet. Gegen 18:45 Uhr fuhr ein Kleinlaster auf einen Lkw auf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte der Kleinlaster und die beiden Insassen konnten nur noch tot geborgen werden.

Der Polizeibericht:

Zur Identität können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Stand 22:15 Uhr ist die Autobahn in Fahrtrichtung Tschechien gesperrt und der Verkehr wird an der AS Nabburg-West ausgeleitet und an der AS Schmidgaden umgeleitet auf die A 93. Die Fahrzeuge im Staubereich zwischen Unfallstelle und AS Nabburg-West werden versorgt und sollen aus diesem Bereich ausgefahren werden.

Der Unfallgutachter ist vor Ort am Arbeiten, die Schleppfahrzeuge sind unterwegs. Zuvor muss die Fahrbahn aber noch enteist werden, da das Löschwasser gefroren ist.

Danach wird die Ladung gesichert und die Fahrzeuge werden geborgen.

Das Ende der Bergungsarbeiten wird in den frühen Morgenstunden liegen.

Ein Vorbeifahren an der Unfallstelle ist aus den o. g. Gründen in nächster Zeit nicht möglich.

Verkehrsteilnehmer in Richtung Tschechien werden gebeten, an der AS Schmidgaden in Richtung Nabburg abzufahren. Es herrscht hier allerdings schon sehr starker Verkehr.

Der Verkehr in Richtung Nürnberg ist von den Verkehrsmaßnahmen nicht betroffen.

