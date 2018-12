Mitterkreith: Einbruch in Buggy-Club

Am 01.12.18 ist ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 12:50 Uhr und 14:30 Uhr in das Vereinlokal des Buggy-Clubs in Mitterkreith eingebrochen.

Gegen 12:50 Uhr hat der Letzte das Lokal verlassen und die Türen zum Vereinsheim und zum Ausschankraum ordnungsgemäß abgeschlossen. Als der Mitteiler gegen 14:30 Uhr erneut ins Vereinsheim kam, stelle er fest, dass die beiden Türen aufgebrochen wurden. Der bislang unbekannte Täter hatte sich so Zutritt zum Vereinsheim verschafft, im Ausschankraum einen Wandtresor aufgehebelt und daraus Bargeld und Schmuck entwendet. Dann hat er wohl das Lokal wieder verlassen.

Die PI Roding hat die Ermittlungen übernommen und bittet hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen im fraglichen Zeitraum um Mitteilungen.

Polizeimeldung