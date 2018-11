Mintraching: Zivilstreife der PI Neutraubling beleidigt und leicht verletzt

Am Mittwoch, 14.11.2018, gegen 17:30 Uhr, wollte eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Neutraubling einen 37-jährigen Mann kontrollieren, der neben seinem Auto am südostwärtigen Parkplatz des Guggenberger Weihers stand und sich auffällig verhielt. Nachdem ihn die Zivilstreife ansprach, beleidigte er diese und bewarf sie mit Essensresten. Anschließend stieg er in seinen BMW ein in dem er scheinbar auch wohnt und steuerte auf das zivile Polizeieinsatzfahrzeug zu und rammte es absichtlich frontal.

Danach setzte er zurück und flüchtete mit seinem Auto über den Parkplatz weiter bis in die Mintrachinger Straße Richtung Neutraubling bzw. dem Gut Lerchenfeld und wieder in Richtung Mintraching. Auf einem dortigen Flurbereinigungsweg verursachte er einen Auffahrunfall durch bewusstes Abbremsen seines Fahrzeugs bis zum Stillstand mit dem unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten nachfolgenden Zivilfahrzeuges. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 €. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die beiden eingesetzten Beamten der PI Neutraubling wurden dabei leicht verletzt, konnten jedoch ihren Dienst weiter verrichten. Der amtsbekannte Mann blieb unverletzt. Während seiner Flucht vor der Polizei fuhr der offensichtlich psychisch erkrankte Mann an einer Joggergruppe bzw. Spaziergängern mit Hunden vorbei, die jetzt als Zeugen gesucht werden.

Der 37jährige Landkreisbürger, der auch keinen Führerschein besitzt, konnte von den beiden verfolgenden Beamten noch am Flurbereinigungsweg festgenommen und anschließend in eine Fachklinik gebracht werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und evtl. Geschädigte, insbesondere die Joggergruppe, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg unter 0941/5062921 zu melden. Auch ein bislang unbekannter Mann, der seinen Pkw BMW mit vermutlich Regensburger-Kennzeichen am Guggenberger Weiher geparkt hatte, müsste ebenfalls den Vorfall beobachtet haben und wird nun von der Verkehrspolizei Regensburg dringend als Zeuge gesucht.

Polizeimeldung