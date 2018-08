Mehrere Zwischenfälle auf der Kelheimer Donau-Wiesn

Zeugenaufruf nach Brand in Bad Abbacher Wohnhaus In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 10.08.2018, gegen 02.30 Uhr, kam es in einem Wohngebäude zu einem Brand. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen. …

Bad Abbach: Brandstiftung im Mehrfamilienhaus Die Polizei in Kelheim berichtet von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Abbach: Offenbar hat ein bislang unbekannter Täter vor einer Wohnungstür zwei Decken in Brand …

Kelheim: Autotransporter bleibt an Unterführung hängen Ein 22-jähriger Mann aus Au in der Hallertau fuhr am 08.08.18 um 10.05 Uhr mit einem Autotransporter die Südchemiestraße Richtung Hafen. An der Unterführung war das Zeichen 265 …

A93 bei Hausen: Lastwagen versperrte die Autobahn Am 08.08., um 01.50 Uhr, kam der Fahrer (62) eines Lkw mit Anhänger nach eigenen Angaben aufgrund Sekundenschlafs auf der A93, Fahrtrichtung Regensburg,Höhe Herrnwahlthann nach …

Saal an der Donau: Diebe steigen über offenstehendes Fenster ein Am 06.08.2018, um 18.20 Uhr, sind zwei bislang unbekannte junge Männer über ein offen stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Bachler Straße in Unterschambach …