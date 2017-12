Maxhütte-Haidhof: Bei Fahrzeugkontrolle Vielzahl von Straftaten aufgedeckt

Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Waldershof in der Marktredwitzer Straße erbeutete ein bisher unbekannter Täter mehrere Hundert Euro. Die Fahndungsmaßnahmen …

Landkreis Tirschenreuth: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle – Zeugen gesucht Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Waldershof in der Marktredwitzer Straße erbeutete ein bisher unbekannter Täter mehrere Hundert Euro. Die Fahndungsmaßnahmen …

Polizei: Bayern will Gesichtserkennung als Fahndungsmaßnahme ausweiten Immer mehr Tatverdächtige werden in Bayern durch biometrische Gesichtserkennung ermittelt – und künftig könnten es noch mehr werden. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) …

