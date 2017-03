Bluetone 2017: Von Deutsch-Pop bis Comedy

Mit Matthias Schweighöfer (30.6.) geben die Bluetone-Veranstalter den letzten Haupt-Act für 2017 bekannt. Das Festival startet am 27. Juni ganz WILD mit Komiker Michael Mittermeier. Nach einer Live-Verschnaufpause ist die Kultband Söhne Mannheims wieder auf Tour und macht am 28. Juni in Straubing Halt. Allround-Talent Sarah Connor performt am 29. Juni ihr bisher erfolgreichstes Album MUTTERSPRACHE, während es am 1. Juli mit Philipp Poisel romantisch wird. Pop und Rock erlebt das Publikum am 2. Juli abends mit dem Double Header Christina Stürmer und Max Giesinger. Doch zuerst klärt am Vormittag Kaya Yanar das Publikum über „Planet Deutschland“ auf.