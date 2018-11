Malteser erfüllen beim Jahn-Spiel den Herzenswunsch eines unheilbar Kranken

Seit Jahren stellen die ehrenamtlichen Malteser den Sanitätsdienst bei den Jahnspielen in der Continental Arena. Was üblicherweise Routine ist, war beim letzten Spiel etwas ganz Besonderes. Dieses Mal wurde ein Herzenswunsch Wirklichkeit, der Herzenswunsch eines unheilbar Kranken.

Noch einmal wie früher mit dem Schwager und dem Sohn ins Fußballstadion, das war der Wunsch eines schwer krebskranken 64-jährigen Mannes. Er sei sein Leben lang sehr sportlich gewesen, habe sogar eine Volleyballmannschaft trainiert, erzählt sein Sohn, und gemeinsame Besuche beim Fußball waren für den einst großen 1860er Fan und seinen Schwager jahrelang liebgewonnene Erlebnisse. Den Hinweis, dass es Projekte wie den Malteser Herzenswunsch-Krankenwagen gibt, hat die Familie von einem behandelnden Arzt bekommen. Nachdem der Kontakt vom Uniklinikum mit der Koordinationsgruppe der Malteser hergestellt war, konnte der Wunsch innerhalb weniger Tagen umgesetzt werden.

„Besonders in dieser letzten Phase ist es wichtig, dass wir die Wünsche schnell erfüllen können. Denn der Gesundheitszustand der Betroffenen verschlechtert sich in kurzer Zeit oft rapide.“, so Rebecca Marchese, die Koordinatorin des Herzenswunsch-Krankenwagens. „Darum möchte ich mich besonders bei Dr. Rechenmacher, dem Leiter der Palliativstation, herzlich für die unkomplizierte und unbürokratische Zusammenarbeit bedanken. Dadurch haben wir die Chance, die Wünsche auch zu erfüllen.“