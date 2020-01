Mainburg: Vordrängler an Waschanlage mit Messer bedroht

Ja gut, vordrängeln ist nicht nett, aber…

Nachdem er sich an der Warteschlange einer Waschanlage in Straßäcker vorgedrängt hatte und von einem Wartenden darauf angesprochen wurde, holte ein 47-jähriger Mainburger am Freitag gegen 11.30 Uhr ein sogenanntes Fischmesser aus seinem Wagen und ging auf seinen Kontrahenten los und bedrohte ihn mit dem Messer. Der 27-jährige Mainburger konnte jedoch flüchten und blieb unverletzt. Eine herbeigerufene Streife nahm den mutmaßlichen Täter Mann kurze Zeit später am Tatort fest. In seinem Fahrzeug wurden neben dem Tatmesser noch zwei Eisenstangen gefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Er wurde nach einem negativen Alkotest und einer Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt.