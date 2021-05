Am 14.05.2021 gegen 09:40 Uhr, wurden auf dem Firmenparkplatz in Mainburg, Paul-Münsterer-Str. 13, zwei Fahrzeuge beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden zerkratzt und ein Reifen wurde zerstochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000,– Euro. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Mainburg Telefonnummer 08751/8633-0 entgegen.

PI Mainburg