Am Freitagmorgen wurde ein 19-jähriger Mainburger gegen 08.45 Uhr in einer Diskothek in der Paul-Nappenbach-Straße von zwei unbekannten Tätern angegriffen. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu. Die mutmaßlichen Täter werden folgendermaßen beschrieben: ca. 18 bis 21 Jahre , beide ca. 187 groß, nackenlange mittelblonde lockige Haare , bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Jacke, bzw. braune Haare mit Dreitagebart. Hinweise bitte an die PI Mainburg.

