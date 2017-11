Am Donnerstagvormittag, 16.11.2017, kam es im Einmündungsbereich Donaustraße/Stadtknechtstraße in Kelheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Opel-Fahrer fuhr durch das …

Am Donnerstagvormittag, 16.11.2017, kam es im Einmündungsbereich Donaustraße/Stadtknechtstraße in Kelheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Opel-Fahrer fuhr durch das …

Kelheim: Unfallflucht von Linienbusfahrer geklärt Am Donnerstagvormittag, 16.11.2017, kam es im Einmündungsbereich Donaustraße/Stadtknechtstraße in Kelheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Opel-Fahrer fuhr durch das …

Kelheim: Unfallflucht von Linienbusfahrer geklärt Am Donnerstagvormittag, 16.11.2017, kam es im Einmündungsbereich Donaustraße/Stadtknechtstraße in Kelheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Opel-Fahrer fuhr durch das …

Kelheim: Unfallflucht von Linienbusfahrer geklärt Am Donnerstagvormittag, 16.11.2017, kam es im Einmündungsbereich Donaustraße/Stadtknechtstraße in Kelheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Opel-Fahrer fuhr durch das …

Die Polizei in Mainburg berichtet von einem bislang unbekannten Mann, der am Dienstag (14.11) ein neunjähriges Mädchen angesprochen haben soll. Er wollte das Kind offenbar mit …

Die Polizei in Mainburg berichtet von einem bislang unbekannten Mann, der am Dienstag (14.11) ein neunjähriges Mädchen angesprochen haben soll. Er wollte das Kind offenbar mit …

Mainburg: Unbekannter wollte Kind mit Süßigkeiten anlocken Die Polizei in Mainburg berichtet von einem bislang unbekannten Mann, der am Dienstag (14.11) ein neunjähriges Mädchen angesprochen haben soll. Er wollte das Kind offenbar mit …

Mainburg: Unbekannter wollte Kind mit Süßigkeiten anlocken Die Polizei in Mainburg berichtet von einem bislang unbekannten Mann, der am Dienstag (14.11) ein neunjähriges Mädchen angesprochen haben soll. Er wollte das Kind offenbar mit …

Mainburg: Unbekannter wollte Kind mit Süßigkeiten anlocken Die Polizei in Mainburg berichtet von einem bislang unbekannten Mann, der am Dienstag (14.11) ein neunjähriges Mädchen angesprochen haben soll. Er wollte das Kind offenbar mit …