Am Freitagnachmittag versteckten drei 14-jährige Schüler in einem Textildiscounter in Köglmühle jeweils ein T-Shirt im Wert von 10 Euro unter Ihren Jacken und passierten die Kasse, ohne zu bezahlen.

Vom Personal konnte lediglich eine Täterin angehalten und angezeigt werden. Die beiden anderen männlichen Tatverdächtigen konnten flüchten, deren Personalien sind jedoch bekannt.

