Mainburg: Angeblicher Bettler fährt mit Vollgas auf Passanten zu

Die Polizei in Mainburg berichtet von einem Mann, der am Samstag (12. Dezember) auf einem Parkplatz aufgetreten ist. Der Mann gab vor, stumm zu sein und bat um Spenden. Offenbar handelte es sich um einen Betrugsversuch, der aber einem aufmerksamen Passanten auffiel. Er informierte die Polizei und versuchte, den angeblichen Bettler bis zu deren Eintreffen festzuhalten.

Der Mann riss sich jedoch los und setzte sich in einen BMW – mit diesem wollte er rückwärts ausparken. Als der Passant das verhindern wollte, gab der angebliche Bettler Vollgas und fuhr auf den Zeugen zu. Dieser konnte sich aber mit einem Sprung zur Seite retten.

Die Polizei teilt weiter mit, dass der aufmerksame Zeuge sowohl das Autokennzeichen als auch ein Handyfoto des Betrügers liefern konnte. Das Auto wurde zur Fahndung ausgeschrieben – offenbar hat die Polizei bereits eine Spur, die zu einem Mann aus Rumänien führt.

Weitere Details im Polizeibericht:

Am 12.12.2020 um 15.50 h wurde die PI Mainburg von einem aufmerksamen Passanten dahingehend informiert, dass sich ein Bettler auf dem Einkaufszentrum-Parkplatz Köglmühle befinden würde, der in betrügerischer Absicht vortäuscht, stumm zu sein und dafür um Spenden bittet. Bei dem Versuch, den ca. 30-jährigen Mann aus dem osteuropäischen Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, riss sich dieser los, setzte sich in einen Pkw der Marke BMW 320 mit französischer Zulassung in Begleitung einer dunkelblonden Frau und wollte rückwärts ausparken. Der 24-jährige Passant aus Mainburg-Sandelzhausen stellte sich vor das Fahrzeugheck, um die Wegfahrt zu verhindern. Dadurch gab der Mann Vollgas und fuhr mit kurz durchdrehenden Rädern auf den Mitteiler zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Er blieb aber unverletzt.

Er konnte sich jedoch das amtliche Kennzeichen des Pkw merken und teilte es den eintreffenden Polizeibeamten mit. Auch gelang es ihm, mit seinem Handy ein Lichtbild des Täters zu fertigen.

Der Pkw wurde sogleich zur Fahndung ausgeschrieben.

Die vielversprechenden Ermittlungen laufen mittlerweile gegen einen rumänischen Staatsangehörigen, genauere Details können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden.

Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung im Straßenverkehr, versuchten Betrugs und versuchter gefährlicher Körperverletzung u.a. eingeleitet.

