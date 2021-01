Lockdown: Schulen bleiben wohl geschlossen

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hatte sich schon im Vorfeld dazu geäußert, dass die Schulen weiterhin geschlossen bleiben. Nun scheinen sich die Kultusminister der Länder darauf geeinigt haben.

Deutschlands Schulen sollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie voraussichtlich länger als bislang geplant geschlossen bleiben. Das beschlossen die Kultusminister der Länder am Montag in einer Schaltkonferenz, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin mitteilte. Aufgrund des Infektionsgeschehens müssten unter Umständen die im Dezember beschlossenen Maßnahmen in Deutschland oder in einzelnen Ländern fortgeführt werden. Sollte es die Situation in einzelnen Ländern erlauben, sei die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Stufen möglich.

Zuerst sollten dann die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 an die Schulen zurückkehren. Durch eine Halbierung der Klassen solle dann für die höheren Klassen Wechselunterricht ermöglicht werden. Abschlussklassen sollen ausgenommen sein, so dass sie sich angemessen auf Prüfungen vorbereiten können. Ursprünglich war ein Lockdown für die Schulen bis Ende dieser Woche vorgesehen.

Bereits heute morgen hatte sich Bayerns Kultusminister Michael Piazolo zu der Thematik geäußert. Den Artikel dazu findet ihr hier.

dpa/MS

