LKW im Lappersdorfer Kreisel umgestürzt

Regensburg: 50.000 Euro Sachschaden nach Brand in Gaststätte Mehr als 50 000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Brand am Montagmorgen in der Regensburger Augsburger Straße. Personen wurden nicht verletzt. Der Polizeibericht: …

Regensburg: Ladendieb beißt im DEZ um sich Am 03.08.2018 gegen 15 Uhr fiel dem Sicherheitsdienst eines Elektronikmarkts im Donaueinkaufszentrum ein 23-jähriger Moldawier auf. Dieser wollte das Geschäft mit Waren in Höhe …

