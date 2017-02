Eine Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag bei Hailing/Leiblfing mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei in Straubing mitteilt, wurde die 82-Jährige schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei berichtet:

Dienstagnachmittag (21.02.2017) war eine 82-Jährige mit ihrem Auto in der Nähe von Hailing unterwegs. Gegen 14.00 Uhr kam sie zwischen Veith und Rauher aus unbekanntem Grund zunächst nach rechts in das Bankett. In der Folge geriet sie nach links von der Straße und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Straubing gebracht. Das Fahrzeug hatte Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

PM/MF