Lappersdorf: Ladendieb geht auf Polizisten los

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Vormittag des 12.04.2019 zwei 16-jährigen Schüler, die zur Tatzeit in einem Lappersdorfer Discount-Markt diverse alkoholische Getränke in ihre Rucksäcke packten und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierten. Nachdem der Zeuge die beiden Jugendlichen ansprach, flüchtete einer der Beiden aus dem Laden und riss hierbei mehrere namentlich nicht bekannte Kunden um. Der zweite Jugendliche konnte vom Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Kurze Zeit später kehrte der zuvor flüchtige Jugendliche zum Tatort zurück. Bei der Erhebung seiner Personalien griff der aggressive und alkoholisierte Schüler die Beamten mittels Kopfstößen und Fußtritten an, die aber allesamt abgewehrt werden konnten. Die Beamten blieben unverletzt. Der Jugendliche wurde im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizeiinspektion Regenstauf bittet die bislang unbekannten Kunden, sich unter der Tel.-Nr. 09402/9311-0 zu melden, sofern sie bei der Flucht des Täters Verletzungen erlitten haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Regenstauf