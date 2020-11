Landkreis Straubing-Bogen: Streit an Rastanlage artet aus

Die Autobahnpolizeistation Straubing-Kirchroth berichtet von einem Streit bei der Autobahn-Rastanlage Bayerischer Wald Süd. Ein Kurierfahrer und ein Lastwagenfahrer sind dabei nicht nur ausfällig geworden, es gab auch Handgreiflichkeiten. Schließlich musste die Polizei eingreifen und die beiden Streithähne trennen. Grund für den folgenschweren Streit: Der Lastwagenfahrer hatte mit seinem Gefährt gleich mehrere Parkplätze belegt.

Der Polizeibericht

Am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, gerieten zwei Verkehrsteilnehmer an der Rastanlage Bayerischer Wald Süd wegen der Nutzung eines Parkplatzes derart in Streit, dass die Polizei eingreifen musste.

Der 54jährige Fahrer eines Sattelzuges mit österreichischer Zulassung brachte an der Rastanlage seine Lenkzeitunterbrechung ein und verstellte dabei mehrere Pkw-Stellplätze. Hierüber beschwerte sich ein 55jähriger Kurierfahrer lautstark bei dem Mann. Beide Fahrzeugführer betitelten sich im Verlaufe des Streites mit „nicht zitierfähigen“ Ausdrücken und tauschten dabei auch wechselseitig Handgreiflichkeiten aus.

Erst eine hinzugerufene Streife der Autobahnpolizeistation Straubing-Kirchroth konnte die Kontrahenten trennen, den Parkverstoß ahnden und wechselseitige Strafanzeigen wegen Beleidigung, Nötigung und Körperverletzung aufnehmen.

Polizeimeldung / MF