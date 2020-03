Landkreis Straubing-Bogen: 19 bestätigte Coronavirus-Fälle

Im Landkreis Straubing-Bogen ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 19 gestiegen.

Am Donnerstag sind sechs weitere Fälle bekannt geworden. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen im Landkreis Straubing-Bogen seit Ausbruch der Pandemie liegt damit nun bei 19.

In Stadt Straubing und Landkreis Straubing-Bogen gemeinsam gibt es damit jetzt über 150 Kontaktpersonen der Gruppe I (enger Kontakt), was zu einem wachsenden Aufwand und großen Herausforderungen für das Gesundheitsamt in Sachen Gesundheitsüberwachung führt.

Pressemitteilung Landkreis Straubing-Bogen