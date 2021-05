Landkreis Regensburg: Corona-Notbremse endet – ab 19. Mai zahlreiche Öffnungsschritte

Seit fünf Tagen liegt der 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Regensburg unter 100. Damit wird es noch in dieser Woche einige Lockerungen von den Corona-Beschränkungen geben, wie das Landratsamt heute mitgeteilt hat. So tritt ab Mittwoch, 19. Mai, 0 Uhr die Notbremse außer Kraft.

Hier die Pressemitteilung des Landratsamtes Regensburg:

Regensburg (RL). Der Landkreis Regensburg hat seit fünf Tagen einen 7-Tage-Inzidenzwert von unter 100. Am heutigen 17. Mai liegt der Wert bei 81,4. Damit sind in dieser Woche einige Lockerungen von den Corona-Beschränkungen möglich. Betroffen sind drei Regelungsbereiche.

Zum einen treten ab Mittwoch, 19. Mai, 0 Uhr, die Regelungen der sogenannten Notbremse außer Kraft. Soweit sich die Inzidenzwerte weiterhin stabil oder rückläufig bewegen, können zum anderen – vorbehaltlich der Zustimmung des Bayerischen Gesundheitsministeriums – ab Donnerstag, 20. Mai, weitere Öffnungsschritte für die Außengastronomie, für Kulturstätten und im Bereich Sport folgen. Ab 21. Mai schließlich können – ebenfalls erst nach Zustimmung des Bayerischen Gesundheitsministeriums – auch wieder Beherbergungsbetriebe öffnen, ebenso touristische Verkehrsangebote und Führungen. Und auch Laien- und Amateurensembles dürfen ihren Probenbetrieb wieder aufnehmen.

Die Entscheidung für die Öffnungsschritte ab Mittwoch, 19. Mai, kann der Landkreis selbst treffen. Notwendig dafür ist lediglich der Erlass einer entsprechenden Bekanntmachung. Für die möglichen Öffnungsschritte ab 20. und 21. Mai dagegen bedarf es einer Zustimmung des Bayerischen Gesundheitsministeriums. Der Landkreis wird daher am heutigen 17. Mai beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege diese weiteren Öffnungsschritte beantragen. Die formellen Voraussetzungen dafür sind gegeben; der Inzidenzwert liegt seit fünf Tagen unter 100. Und auch in Zukunft ist von einer stabilen oder rückläufigen Entwicklung der Inzidenzwerte im Landkreis Regensburg auszugehen. Stimmt das Gesundheitsministerium der Allgemeinverfügung zeitnah zu, könnten ab Donnerstag, 20. Mai, die Öffnungen für Außengastronomie, Kulturstätten und Sport sowie ab Freitag, 21. Mai, für Beherbergungsbetriebe, touristische Verkehrsangebote und Führungen sowie für Laien- und Amateurensembles in Kraft treten.

Neuregelungen ab 19. Mai, 0 Uhr, nach Aufhebung der Notbremse

Ab Mittwoch, 19. Mai, 0 Uhr, gelten die Regelungen der Notbremse nicht mehr. Dann sind die Bestimmungen für den Inzidenzbereich 50 bis 100 maßgebend.

Nächtliche Ausgangssperre

Die nächtliche Ausgangssperre gilt ab Mittwoch, 19. Mai, 0 Uhr, nicht mehr.

Einzelhandel

Ladengeschäfte des Einzelhandels dürfen für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung („Click&Meet“) öffnen. Es entfällt die Vorlage eines aktuellen negativen Coronatests. Weiterhin zulässig bleibt die Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäften („Click&Collect“). Unverändert geöffnet – also wie bereits bisher ohne Termin und ohne Testerfordernis – bleiben die Ladengeschäfte des täglichen Bedarfs, wie etwa Lebensmittelgeschäfte.

Kontaktbeschränkung

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in Privaträumen und auf Privatgrundstücken ist zulässig mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten wird. Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht. Genesene und geimpfte Personen zählen ebenfalls nicht dazu.

Kulturstätten

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten sowie zoologische und botanische Gärten können für Besucher nach vorheriger Terminbuchung geöffnet werden. Die Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen, die Betreiber müssen die Kontaktdaten der Besucher erfassen.

Sport

Kontaktfreier Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkung (derzeit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten) ist zulässig. Zusätzlich ist kontaktfreier Sport unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt.

Schulen