Landkreis Regensburg: Click&Meet ab Samstag

Im Landkreis Regensburg ist wieder Termin-Shopping möglich. Denn der Inzidenzwert liegt seit fünf Tagen unter 150. Damit ist ab Samstag, 8. Mai, 0 Uhr, wieder Termin-Shopping („Click & Meet“) möglich. Auch für den Schulbetrieb ergeben sich ab Montag kommender Woche Änderungen. In allen Grundschulklassen gilt Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen; ebenso in den Förderschulen für die Jahrgangsstufen 1 bis 6.

Das Landratsamt hat am Donnerstag eine entsprechende Bekanntmachung erlassen. So ist ab Samstag wieder Termin-Shopping erlaubt. Beim sogenannten „Click & Meet“ können Bürgerinnen und Bürger in Geschäften des Einzelhandels einkaufen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können. Dabei gilt: Das Ergebnis des PCR-Tests, POC-Antigentests oder eines Selbsttests unter Aufsicht darf höchstens 24 Stunden alt sein. Ausgenommen vom Testerfordernis sind Genesene und Menschen mit vollem Impf-Schutz.

Alle Grundschulkinder im Präsenz- bzw. Wechsel-Unterricht

Bei den Schulen und Kindertagesstätten ist ein stabiler Wert unter 165 maßgeblich. Nach 5 Tagen (unter 165 oder im nächsten Schritt unter 100) gilt ab dem übernächsten Tag die entsprechend neue Regelung.

Damit gilt im Landkreis Regensburg die Regelung zwischen 100 und 165. Das heißt, nächste Woche herrscht in Grundschulen Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen. Förderschulen haben ebenfalls Wechsel- bzw. Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 1 bis 6, einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtungen; die übrigen Klassen sind im Distanzunterricht.

An allen weiteren Schulen erfolgt grundsätzlich Distanzunterricht. Lediglich für die Abschlussklassen aller weiterführenden und beruflichen Schulen findet Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand von 1,5 Metern statt.

Für Änderungen im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige verweist das Landratsamt auf § 19 der 12. BayIfSMV mit Geltung ab Montag, 10. Mai 2021, 0 Uhr. Die entsprechenden Regelungen werden dazu noch aktualisiert.

PM Landkreis Regensburg / MeS