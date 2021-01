Landkreis Regensburg: Christbaum-Entsorgung am 9. Januar

Weihnachten ist vorbei, jetzt muss auch langsam der Christbaum wieder aus dem Wohnzimmer raus. Am kommenden Samstag können Sie im Landkreis Regensburg Ihren Christbaum entsorgen. Dafür öffnen die Kompostplätze im Landkreis einmalig.

Am Samstag, den 9. Januar 2021, öffnen in der Winterpause die Kompostplätze des Landkreises Regensburg in Beratzhausen und Regenstauf und der Grüngutlagerplatz in Pollenried (ehemals Kompostplatz) von 8 bis 13 Uhr zur Annahme von naturbelassenen Weihnachtsbäumen und Adventskränzen. Naturbelassen bedeutet ohne Weihnachtsschmuck jeglicher Art, Farb- und Schneespray, Drähte und insbesondere Lametta.

An diesem Tag ist auch die Anlieferung von kompostierbarem Grüngut sowie der Kauf von Kompost möglich. Alternativ können die Christbäume aber auch gerne zu den örtlichen Wertstoffhöfen oder Astlagerplätzen gebracht werden.

Die Bäume werden in den Kompostanlagen im Landkreis Regensburg zu hochwertigem Kompost verarbeitet, der hervorragend zur Bodenverbesserung im Garten verwendet werden kann. Dieser Kompost kann – ab Frühjahr 2021 – bei den Kompostplätzen Beratzhausen und Regenstauf, beim Grüngutlagerplatz Pollenried, bei den Kompostanlagen der Firma Hahn in Maiszant bei Pfatter und der Firma Habermeier bei Buchhausen bezogen werden.

Landkreis Regensburg/MB