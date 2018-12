Landkreis Kelheim: Autofahrer (54) stirbt nach Unfall

Am 02.12.2018 gegen 20:40 Uhr fuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Seat Ibiza von Großmuß Richtung Oberfecking.

In einer Rechtskurve kam der 54-Jährige aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte in einen Graben und blieb auf rechten Seite liegen, wobei der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Da sich das Fahrzeug nicht öffnen ließ, mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Frontscheibe entfernen, so dass der Fahrer befreit werden konnte.