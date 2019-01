Landkreis Cham: Wieder mehr als 1.000 Babies in den Gemeinden!

Wieviele Menschen leben im Landkreis Cham? Wieviele Babies werden geboren? Wieviele Menschen haben Arbeit? Auf all diese Fragen gibt es jetzt neue Antworten und die sind ausgesprochen positiv!

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum 30. Juni 2018 bekanntgegeben: Danach ist die Zahl der Landkreisbürgerinnen und –bürger binnen eines Jahres erneut gestiegen, und zwar um 554 von 127.038 auf 127.592. Die Zahl der bei den Gemeinden im Landkreis Cham angezeigten Geburten liegt mit 1.067 im Jahr 2018 jetzt schon im fünften Jahr über der Tausendermarke.

Eine weitere Zahl hat die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht: Zum 30. Juni 2018 waren insgesamt 52.922 Menschen im Landkreis Cham sozialversicherungspflichtig beschäftigt (Arbeitsort). Das ist ein Anstieg um 1.137 Personen oder 2,2 Prozent innerhalb eines Jahres! Bemerkenswert dabei ist auch, dass im Landkreis Cham die Zahl der Beschäftigten mit akademischem Abschluss im gleichen Zeitraum um 4,7 Prozent auf insgesamt 3.178 gestiegen ist.

Landrat Franz Löffler kommentiert die Zahlen: „Wenn so viele neue und auch hochwertige Stellen geschaffen und besetzt werden konnten, zeigt das, dass die Menschen Vertrauen in den Landkreis Cham haben. Das ist ein deutliches Zeichen für die Innovationskraft und die Innovationsfähigkeit unserer Firmen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das spornt an, zusammen mit den Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft die Menschen für den Landkreis Cham zu begeistern, sie zu halten und neue zu gewinnen. Bildung, Qualifikation und Innovation, aber auch familienfreundliche Kommunen und soziale Ausgewogenheit sind dafür der Schlüssel.“