Kurioser Unfall mit zwei Schwangeren: Gleicher Monat – gleicher Geburtstermin – gleiches Alter – gleiches Auto

Ein wirklich kurioser Unfall hat sich am Dienstagvormittag in Wörth an der Donau ereignet. Zwei Frauen sind dort beim rückwärts ausparken zusammen gestoßen. Bei der Aufnahme der Personalien stellte die Polizei einige Gemeinsamkeiten fest.

Am Dienstag, 04. Mai 2021, gegen 11.30 Uhr kam es in der Regensburger Straße, auf Höhe des Friseursalons, zu einem zunächst ganz gewöhnlichen Verkehrsunfall. Zwei Autofahrerinnen parkten gegenüber voneinander jeweils rückwärts aus, übersahen das jeweils andere Fahrzeug und stießen zusammen. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden war als eher gering anzusehen.

Erst bei der polizeilichen Aufnahme vor Ort stellte sich eine durchaus kuriose Situation dar: Beide Fahrerinnen waren 34 Jahre alt und saßen jeweils am Steuer eines großen weißen BMW-SUV. Zudem waren beide noch im neunten Monat schwanger. Wie sich im Gespräch mit den Beamten herausstellte, haben auch beide Frauen denselben geplanten Geburtstermin Ende Mai.

Gekannt haben sich die Damen aus dem Lkr. Straubing-Bogen bzw. Lkr. Regensburg vorher nicht.

Nachdem die Personalien durch die Polizei ausgetauscht wurden, wurden die Damen mit den besten Wünschen für die Geburt vor Ort entlassen. Die Beamten beließen es in diesem Fall bei einer mündlichen Verwarnung.

PI Wörth an der Donau/MB