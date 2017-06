Temperaturen weit über 30 Grad bei Sonnenschein und hoher Luftfeuchtigkeit wurden von den Wetterdiensten für diese Woche vorausgesagt. Für den Körper ist die Hitze eine starke Belastung. Die Sana Kliniken des Landkreises Cham geben Tipps, wie das Wetter zu meistern ist.

Starke Hitze und pralle Sonne: Der Landkreis Cham stöhnt unter dem hochsommerlichen Wetter. In den Notaufnahmen der Sana Kliniken des Landkreises Cham verzeichnen die Mediziner bereits einen leichten Anstieg von Patienten, die aufgrund der Hitze behandelt werden mussten.

Damit der Weg nicht in die Notaufnahme führt, rät der Internist und Kardiologe Dr. Bernd Hardmann, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin an den Sana Kliniken des Landkreises Cham: „Durch die hohen Temperaturen wird der Körper stark beansprucht. Halten Sie es daher wie die hitzeerprobten Südeuropäer: Bleiben Sie im Schatten, trinken Sie viel Wasser und verlegen Sie körperliche Aktivitäten in die Morgen- oder Abendstunden.“

Generell empfiehlt Dr. Hardmann, die folgenden fünf Punkte zu beachten:

• Trinken Sie viel! Vor allem Wasser und ungesüßte Fruchtsäfte helfen, den Flüssigkeitshaushalt im Körper wieder auszugleichen. Wasserhaltige Früchte sind zudem eine gute Ergänzung – gerade bei Kindern. Alkohol, übermäßiger Kaffeekonsum oder Energydrinks sollten tabu sein, da sie den Kreislauf zusätzlich belasten. Bei Autofahrten sollten immer Getränke mitgenommen werden!

• Tragen Sie luftige Kleidung! Weite und helle Kleidung verhindert, dass sich die Hitze am Körper staut.

• Vermeiden Sie starke Belastung! Sie sollten am Wochenende keine schwere körperliche Arbeit verrichten oder diese in die Morgen- und Abendstunden verlegen.

• Schützen Sie sich vor der Sonne! Um einen Sonnenbrand zu verhindern, sollten Sie sich mit einer Sonnencreme mit ausreichendem Lichtschutzfaktor eincremen. Auch hier gilt es, besonders auf Kinder zu achten, da ihre Haut empfindlicher ist. Am besten ist es aber, die pralle Sonne zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag komplett zu meiden. Vor allem Kleinkinder gehören nicht in die pralle Sonne.

• Kinder und ältere oder behinderte Menschen nicht im Auto warten lassen – auch nicht für kurze Zeit, denn das Auto wird schnell zum Backofen!

Die Sana Kliniken des Landkreises Cham gehen selbst mit gutem Beispiel voran: Für alle Patienten, Angehörige und Mitarbeiter wird ausreichend und kostenlos Wasser auf den Stationen der Krankenhäuser zur Verfügung gestellt.

Pressemitteilung/MF