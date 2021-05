Köfering: Lastwagen weicht Auto aus und überschlägt sich – Autofahrer flüchtig

Ein Lastwagenfahrer musste am frühen Mittwochmorgen auf der Kreisstraße bei Köfering einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Dabei kippte der Lastwagen um und überschlug sich. Der Lastwagenfahrer wurde dabei nicht verletzt, der Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 38-jähriger Lastwagenfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 12 zwischen Gebelkofen und Egglfing.

Der Fahrer einer Spedition aus dem Landkreis Kelheim fuhr am Mittwoch, 12.05., in den frühen Morgenstunden gegen 06.30 Uhr mit seinem 40-Tonnen-Sattelzug – beladen mit mehreren Tonnen Ziegelsteinen – die Kreisstraße von Gebelkofen in Richtung Egglfing, als ihm kurz vor der Ortschaft Egglfing ein Auto entgegenkam, welches zu weit auf seiner Seite fuhr.

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, musste der Lastwagenfahrer nach rechts ins Bankett ausweichen. Hierbei kippte der Sattelauflieger um, überschlug sich und die gesamte Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Die Sattelzugmaschine kam unversehrt auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Autofahrer fuhr – offensichtlich unbeeindruckt – in Richtung Thalmassing weiter. Zur Bergung des Sattelaufliegers und zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma aus Regensburg herangezogen. Die Straße zwischen Gebelkofen und Egglfing war für mehrere Stunden komplett gesperrt – eine Umleitung wurde eingerichtet.

Die Feuerwehren aus Gebelkofen, Köfering und Obertraubling unterstützten bei den Bergungsarbeiten und Umleitungsmaßnahmen. Am Sattelzug entstand Sachschaden im mittleren 5-stelligen Eurobereich.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte auf der Strecke bereits reger Berufsverkehr.

Da sich der vermeintliche Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Diese werden an die Polizeiinspektion Neutraubling unter Tel.: 09401/9302-0 erbeten.

PI Neutraubling/MB