Der gebürtige Amberger genoss seine Ausbildung im Nachwuchs des EV Regensburg und zählt mit mittlerweile 23 Jahren zu den Leistungsträgern von Neu-Trainer Peppi Heiß. Viele Gegenspieler und auch Mitspieler bezeichnen Kevin Schmitt als einen der defensivstärksten Verteidiger der Liga, was ihn so unglaublich wertvoll für die Domstädter macht. Kevin Schmitt nimmt mit seinem Studium und allen Verpflichtungen rundherum vieles für die Eisbären Regensburg in Kauf und wird auch in 2017/18 wieder eine wichtige Rolle spielen. Der Linksschütze steuerte in der abgelaufenen Spielzeit 14 Scorerpunkte (Drei Treffer, elf Vorlagen) bei 49 Einsätzen bei.

„Ich freue mich, dass ich in meine vierte Spielzeit in Folge in der Oberliga-Mannschaft meines Heimatvereins gehen kann. Die Gespräche in den letzten Wochen waren sehr positiv und wir haben gemeinsamen dieselben Ziele und Wünsche. Schon jetzt blicke ich mit voller Freude auf die im August startende Saison und bin mir sicher, dass wir auch dort wieder eine gute Rolle spielen werden“, so Kevin Schmitt über die Verlängerung seines Engagements.

Kevin Schmitt wird auch in der kommenden Spielzeit mit der Rückennummer 19 für die Eisbären Regensburg auflaufen.