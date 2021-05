Kelheim: Veranstaltungsreihe für IT-Sicherheit in Handwerksbetrieben

Kleine Handwerkbetriebe geraten immer öfter ins Visier von Internet-Kriminellen. Wie kann man sich schützen? Dabei soll eine neue Veranstaltungsrei zu IT-Sicherheit in Handwerksbetrieben helfen. Start ist im Juni und wirt vom Regionalmanagement des Landkreises Kelheim angeboten.

Die vierteilige und kostenfreie Online-Seminarreihe „Digitale Zukunft – IT-Sicherheit in Unternehmen im Landkreis Kelheim“ war ein voller Erfolg. Insgesamt rund 105 Unternehmer und Arbeitnehmer, die für die IT in Betrieben verantwortlich sind, haben darin erfahren, wie sie ganz praktisch ihre IT-Sicherheit erhöhen und sich und ihre Mitarbeiter für diese Themen sensibilisieren können.

Ab Juni bietet das Regionalmanagement des Landkreises Kelheim eine insbesondere auf das Handwerk ausgerichtete Folge-Veranstaltungsreihe an. Diese findet in Kooperation mit der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, dem IT-Sicherheitscluster e. V. und der Digitalen Gründerinitiative Oberpfalz (DGO) statt.

Zunehmend geraten auch kleine Handwerksbetriebe ins Visier von Internet-Kriminellen. Häufig mangelt es an ausreichendem Schutz und es gibt mehr zu holen, als Ihnen im ersten Moment vielleicht bewusst ist. Beides macht Sie zu einem lohnenden Ziel.

Dagegen hilft nur eines: die konsequente Umsetzung von IT-Sicherheit und Datenschutz in Ihrem Betrieb. Deshalb haben wir für Sie die Veranstaltungsreihe „IT-Sicherheit und Datenschutz im Handwerksbetrieb“ konzipiert.

Diese Strategie kann nur erfolgreich sein, wenn Sie als Chef mit Ihren Mitarbeitern gemeinsam an einem Strang ziehen. Deshalb besteht die Veranstaltungsreihe aus zwei Terminen: Im ersten Teil erhalten Sie als Chef einen grundlegenden Einstieg in die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz. Der zweite Teil ist speziell für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro Ihres Handwerksbetriebs gedacht.

Merken Sie sich gerne bereits folgende Themen und Termine vor:

IT-Sicherheit und Datenschutz im eigenen Handwerksbetrieb

Donnerstag, 10. Juni, 17-18 Uhr

Einsteigerkurs für kleine und mittelständische Unternehmen

Als Inhaber eines Handwerksbetriebs geben Sie den Kurs vor. Deshalb bietet Ihnen dieser Termin eine Übersicht über einfache Maßnahmen, die Sie selbst ergreifen können, um Ihren Betrieb sicherer zu machen.

Was am Ende einen Angriff abwehrt sind oft nicht teure Hard- und Software, sondern aufmerksame Mitarbeiter, gute Passwörter und ein systematischer Umgang mit dem Thema. Wie dieser aussehen kann, zeigen wir Ihnen zum Beispiel anhand der ISA+-Informations-Sicherheits-Analyse.

„Kann ich da draufklicken?“: IT-Sicherheit und Datenschutz für Mitarbeiter im Handwerksbetrieb

Donnerstag, 17. Juni, 10-11 Uhr

speziell für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro des Handwerksbetriebs

Die Mitarbeiter im Büro des Handwerksbetriebs spielen bei der IT-Sicherheit eine zentrale Rolle. Denn sie sind es, die täglich mit kunden- und projektbezogenen Daten arbeiten und per Mail Kontakt nach außen haben.

Deshalb richtet sich diese Online-Veranstaltung speziell an Ihre Mitarbeiter. Dort lernen sie die Grundregeln von IT-Sicherheit und Datenschutz kennen. Wir zeigen ihnen, welche Regeln beim Umgang mit Internet, E-Mail und Datenschutz zu beachten sind.

Referent der beiden Online-Veranstaltungen ist Manuel Stahl (secjur.com).

Nähere Informationen – auch zur Anmeldung für die Veranstaltungen – finden Sie unter www.landkreis-kelheim.de/it-sicherheit-handwerk.

Landratsamt Kelheim / MeS