Kelheim: Grundschüler von Mann verfolgt – Zeugenaufruf!

Am 05.12.2018 wurde der Polizei Kelheim gegen 08:40 Uhr mitgeteilt, dass am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr mehrere Schülerinnen der Grundschule Kelheim Nord in der Kelheimwinzerstraße von einer unbekannten Person angesprochen und offenbar auch fotografiert wurden.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es noch keine verwertbaren Hinweise auf den Verdächtigen. Er soll in einem silbernen Pkw unterwegs gewesen sein.

Der Ermittlungsdienst der PI Kelheim hat sich am heutigen Donnerstag der Sache angenommen. Sollten sich im Rahmen der Ermittlungen neue Erkenntnisse ergeben, wird unverzüglich nachberichtet.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter 09441/5042-0 an die Polizeiinspektion Kelheim zu melden.

Polizeimeldung