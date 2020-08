Kelheim: Auto brennt komplett aus

Der Polizeibericht

Am 10.08.2020, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger aus Neustadt a. d. Donau mit seinem Pkw die Staatsstr. 2233. Unmittelbar vor dem Ortsschild der Stadt Kelheim hielt er mit seinem Fahrzeug neben dem rechten Fahrbahnrand an, weil dieses aus dem Motorraum rauchte. Der Fahrer stieg aus und musste feststellen, dass das Fahrzeug bereits brannte. Bis zum Eintreffen der verständigten Feuerwehr stand der Pkw bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen dabei auch auf einen Baum in unmittelbarer Nähe über. Letztendlich hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle und konnte das Feuer löschen. Der Pkw war jedoch komplett ausgebrannt, der Baum ebenfalls beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Ursächlich für den Brand war ein technischer Defekt an dem Fahrzeug.

