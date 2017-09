Kelheim: Ab 09.10 wird die Staatsstraße 2233 erneuert

Das Staatliche Bauamt Landshut informiert über den Stand der Arbeiten an der Staatsstraße 2233 in Kelheim. Ab neunten Oktober wird die Straße für etwa zwei Wochen vollständig für den Verkehr gesperrt, da der Fahrbahnbelag erneuert werden muss: Seit dem 21.08.2017 laufen die Sanierungsarbeiten an der Kanalbrücke und der Brücke über die Kleine Donau im Zuge der Staatsstraße 2233 in Kelheim. Bislang liegen die Arbeiten im Zeitplan.

Im nächsten Schritt werden ab Montag, den 09.10.2017, der Fahrbahnbelag der St 2233 im Bereich zwischen dem Anschluss Kreisverkehr Mc Donalds und dem Anschluss Schäfflerstraße (Einkaufszentrum Kelheim) erneuert. Die Asphaltierungsarbeiten dauern einschließlich der vorbereitenden Arbeiten zwei Wochen. Die Staatsstraße 2233 muss für die Dauer der Arbeiten vollständig für den Verkehr gesperrt werden.

Aufgrund von Schäden müssen die in die Jahre gekommenen Fahrbahnübergänge der Brücken über den Main-Donau Kanal und der Kleinen Donau im Zuge der St 2233 erneuert werden.

Mit den Übergangskonstruktionen wird auch der Fahrbahnbelag der St 2233 im Bereich zwischen der Anbindung Kreisverkehr Mc Donalds und der Anbindung der Schäfflerstraße (Zufahrt Einkaufszentrum Kelheim) erneuert.

Im ersten Bauabschnitt wurden die vier schadhaften Übergangskonstruktionen der Kanalbrücke und der Brücke über die Kleine Donau ausgebaut und die Betonarbeiten für die neuen Übergänge durchgeführt. Bislang liegen die Arbeiten im Zeitplan.

In der nächsten Bauphase erfolgt in der KW 41/42 die Asphaltierung der Staatsstraße 2233 zwischen der Anbindung Kreisverkehr Mc Donald’s bis zur Anbindung der Schäfflerstraße. Hierfür muss die St 2233 zwischen der Anbindung Kreisverkehr Mc Donald’s bis zur Anbindung der Schäfflerstraße vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Die Kreuzung St 2233 / Kelheimwinzer Straße sowie die Auffahrtsrampe der Bahnhofstraße Richtung Maxbrücke sind für die Dauer der Asphaltierungsarbeiten nicht befahrbar. Das Einkaufszentrum Kelheim bleibt über den Krankenhauskreisverkehr anfahrbar. Die Vorbereitungsarbeiten für die Asphaltierung (u.a. Abfräsen des Asphaltbelags) werden in der KW 41 durchgeführt. Die Asphaltierungsarbeiten selbst werden in der KW 42 durchgeführt. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich während der Asphaltierungsarbeiten weiterhin durchgehend passieren. Im Anschluss an die Asphaltierungsarbeiten können bis zur Gesamtfertigstellung der Maßnahme Ende Oktober diesen Jahres die Kreuzung St 2233 / Kelheimwinzer Straße sowie die Auffahrtsrampe der Bahnhofstraße Richtung Maxbrücke wieder frei befahren werden.

Der Verkehr der St 2233 aus Richtung Weltenburg wird wie bisher ab dem Kreisverkehr Mc Donalds über die St 2230, Starenstraße und die Kreisstraße KEH 38 wieder auf die St 2233 am „Krankenhauskreisverkehr“ umgeleitet. Die Gegenrichtung wird analog geführt. Die Umleitungsstrecken sind in beide Richtungen entsprechend beschildert.

Die Vollsperrung ist unumgänglich, um die Bauarbeiten zügig und qualitativ hochwertig durchzuführen und gleichzeitig die Sicherheit für die beteiligten Arbeiter gewährleisten zu können.

Die Bauarbeiten sind witterungsabhängig und können sich bei entsprechend schlechter Witterung noch zeitlich nach hinten verschieben.

Das Staatliche Bauamt Landshut bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen im Zuge der Bauarbeiten. Die ausführende Firma und das Staatliche Bauamt Landshut sind bemüht die Arbeiten so kurz wie möglich zu halten.

Pressemitteilung/MF