Keine Erholung: Arbeitslosigkeit im März saisonbedingt leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist von Februar bis März saisonbedingt um 5,6 Prozent gesunken, aber im Vergleich zum Vorjahresmonat um 29,3 Prozent gestiegen. «Trotz des Rückgangs der Arbeitslosenzahlen kann von einer Erholung auf dem Arbeitsmarkt nicht die Rede sein», sagte der Chef der Regionaldirektion Bayern bei der Bundesagentur für Arbeit, Ralf Holtzwart, am Mittwoch in Nürnberg.

Im März waren in Bayern 298.765 Menschen arbeitslos. Das waren 17.867 weniger als im Februar, aber 67.650 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote betrug 3,9 Prozent. «Die Chancen, die Arbeitslosigkeit zu überwinden, sind pandemiebedingt gesunken, und es wird wieder mehr kurzgearbeitet», sagte Holtzwart.

Aufnahmefähig ist der Arbeitsmarkt derzeit für Fachkräfte am Bau, im Gartenbau sowie für Fahrzeugführer und Paketzusteller. Auf der anderen Seite sank die Beschäftigung im Gastgewerbe und anderen von den Lockdowns besonders hart betroffenen Branchen deutlich.

Die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen erreichte im März wieder Vorjahresniveau. Allerdings sind nur knapp 100.000 Stellen im Stellenpool, 13 Prozent weniger als im Vorjahr.

Bezirk Cham: 500 Arbeitslose weniger als im Februar

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Cham ging von Februar auf März deutlich zurück. Mitte des Monats waren zirka 2.050 Arbeitnehmer arbeitslos gemeldet. Das waren 510 Personen bzw. 19,9 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum März 2020 stieg die Arbeitslosigkeit um rund 120 Personen bzw. 6,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank binnen Monatsfrist um 0,9 Prozentpunkte auf nunmehr 3,6 Prozent. Im März 2020 betrug die Quote 3,4 Prozent

Stadt Regensburg

Im Kreis Regensburg Stadt sind im Berichtsmonat 4.380 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 145 Personen oder 3,2 Prozent weniger als im Vormonat, aber 1.205 Personen oder 38,0 Prozent mehr als vor einem Jahr. Erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet haben sich 823 Menschen. Das sind 197 Zugänge oder 19,3 Prozent weniger als im März letzten Jahres. Mit 4,9 Prozent liegt die aktuelle Arbeitslosenquote 0,1 Prozent unter dem Wert des Vormonats, aber 1,3 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats.

Landkreis Regensburg

Im Landkreis Regensburg sind im Berichtsmonat 3.361 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 313 Personen oder 8,5 Prozent weniger als im Vormonat, jedoch 845 Personen oder 33,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet haben sich 643 Menschen. Das sind 59 Zugänge oder 8,4 Prozent weniger als im Vormonat und 139 Zugänge oder 17,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt mit 2,9 Prozent um 0,3 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat, aber 0,7 über März 2020.

Landkreis Kelheim

Im Agenturbezirk Kelheim sind im Berichtsmonat 2.577 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 318 Personen oder 11,0 Prozent weniger als im Vormonat, aber 692 Personen oder 36,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 3,5 Prozent und liegt damit um 0,5 Prozentpunkte niedriger als im Februar, aber 0,9 über dem Wert vor einem Jahr. Die Kelheimer Arbeitgeber haben im Berichtsmonat 181 Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 37 Ausschreibungen oder 17,0 Prozent weniger als vor einem Jahr.

dpa/Agentur für Arbeit/MB