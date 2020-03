Katastrophenfall in Bayern – Neuigkeiten im Liveticker

Gesundheitsministerin Melanie Huml

Auch Huml appelliert an die Vernunft der Bevölkerung. Es sei nicht wichtig, derzeit zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen.

Huml bedankt sich beim Ärzte und Pflegepersonal. Trotzdem brauchen diese dringend Unterstützung! Deshalb sollen Ärzte in Elternzeit oder im Ruhestand angefragt werden.

Der exponentielle Anstieg der Infizierten hat die Regierung dazu veranlasst, jetzt so drastisch zu reagieren.

Knapp 4000 Intensivbetten in Bayern, weitere sollen in den nächsten Tagen geschaffen werden, denn die Auslastung beträgt im Schnitt bereits 80 Prozent

1000 neue Beatmungsgeräte gekauft, Meldepflicht für diese Geräte deutschlandweit veranlasst

alle planbaren Operationen werden verschoben, damit Betten für Coronapatienten frei bleiben

"Die Gesundheit hat oberste Priorität", so Huml. Die Ausbreitung muss verlangsamt werden, vor allem um ältere und kranke Menschen zu schützen.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nimmt in Bayern seit Tagen rasch zu. Bis Sonntagmittag meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 886 Fälle, in denen Menschen im Freistaat positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Das sind 205 Fälle mehr als am Vortag. Vier ältere Menschen starben, Stand Sonntagabend, bisher nachweislich an Covid-19.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger

Grundversorgung der Menschen muss gewährleistet werden. Aiwanger bedankt sich bei den Unternehmen, welche bereits bewusst handeln und sich Gedanken machen.

Schutzschirm mit finanziellen Hilfsmaßnahmen: Existenz der Betriebe muss gewährleistet werden

Härtefallfond für Betriebe bis zu 250 Mitarbeiter (Mitteln von bis zu 30.000 Euro können per Schnellantrag beantragt werden)

Hausbanken sind über LFA-Kredite abgesichert, bei Darlehensaufällen fängt der Staat diese bis zu 80 Prozent auf

Freistaat will sich auch an Betrieben beteiligen, um diese zu sichern

Grundversorgung wie Wasser und Strom ist sichergestellt

Handwerksbetriebe arbeiten weiter, das hat der Minister deutlich gemacht

Aiwanger macht nochmals deutlich, dass die Sicherung der Arbeitsplätze höchste Priorität hat und die Versorgung aller Menschen dauerhaft sichergestellt werden muss.

"Wir haben die Krise bis auf weiteres im Griff", so Aiwanger.

Zum Schutz der Wirtschaft vor den Folgen der Corona-Krise stellt Bayern ein Hilfspaket in Höhe von zehn Milliarden Euro bereit. Um die Geldmittel bereitstellen zu können, werde die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse zeitlich begrenzt für zunächst ein Jahr außer Kraft gesetzt. Mit dem Zehn-Milliarden-Euro-Schutzschirm solle die Wirtschaft geschützt werden, unter anderem gebe es spezielle Bürgschaftsrahmen und finanzielle Soforthilfen zwischen 5000 und 30 000 Euro.

Innenminister Joachim Herrmann

Herrmann greift nochmals die Grenzkontrollen und die Stichwahl auf.