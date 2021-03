Jahninsel und Grieser Spitz: nächtliches Betretungsverbot ab 1. April

Vom 1. April bis zum 31. Oktober 2021 gilt für die Jahninsel und den Grieser Spitz in Regensburg wieder das befristete Betretungsverbot, das vergangenes Jahr in die Grünanlagensatzung aufgenommen wurde.

In diesem Zeitraum dürfen die beiden Grünanlagen Jahninsel und Gries in der Zeit von 23 bis 6 Uhr nicht betreten werden. Unabhängig davon bleibt die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr zu beachten, die in Regensburg derzeit wegen der 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gilt.

PM