Jahn Talenttraining: neuer Standort beim FSV Steinsberg

Der SSV Jahn Regensburg hat einen achten Standort für sein Talenttraining. Beim FSV Steinsberg sollen von lizenzierten Trainern der Jahnschmiede Nachwuchstalente zwischen sechs und 14 Jahren einmal wöchentlich ganz gezielt gefördert werden.

Hier die Pressemitteilung des SSV Jahn Regensburg

„Die Kinder sind mit ganz viel Begeisterung bei der Sache.“ Moritz Röhrl vom FSV Steinsberg, war schon bei der ersten Einheit des Jahn Talenttrainings auf dem Gelände seines Vereines sehr angetan. „Dieses Training bringt alle Teilnehmer weiter. Sie treffen hier auf vergleichbarstarke Spieler und bekommen in kleinen Gruppen wertvolle Tipps für ihre Weiterentwicklung an die Hand.“

Seit dieser Woche wird das Jahn Talenttraining beim FSV Steinsberg angeboten – einem von zahlreichen Partnervereinen, die die Jahn Fußballschule inzwischen in ganz Ostbayern hat. Sechs weitere – der TSV Natternberg (Landkreis Deggendorf), der 1. FC Rieden (Landkreis Amberg-Sulzbach), der SC Katzdorf (Landkreis Schwandorf), der FC Alkofen (Landkreis Passau), die SpVgg Niederaichbach (Landkreis Landshut), der TSV Pleystein (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) – haben auch schon externe Standorte für das Jahn Talenttraining gegründet. Außerdem finden in Regensburg regelmäßig Kurse statt. Jeder Kurs umfasst 15 Einheiten, einmal wöchentlich wird trainiert. Dabei kommen die Teilnehmer aus verschiedenen Vereinen in der jeweiligen Umgebung: „Das Angebot gilt natürlich auch für die jungen Fußballer der umliegenden Vereine.“, betont Jugendleiter Marc Hein.

Das Jahn Talenttraining versteht sich als leistungsbezogenes Angebot der Jahn Fußballschule. Die lizenzierten Trainer des Jahn Nachwuchsleistungszentrums Jahnschmiede gehen dabei auf die individuellen Fähigkeiten jedes Einzelnen ein. Neue Reize tragen zusätzlich zur Weiterentwicklung aller Teilnehmer bei: „Hier müssen sich die Kicker sowohl fußballerisch als auch persönlich an neue Mitspieler und ganz andere Übungsformen gewöhnen. Die Gruppen werden homogen zusammengestellt und jede Einheit beruht auf dem Ausbildungskonzept der Jahnschmiede. Das fordert die Teilnehmer und bringt sie weiter“, erklärt Thomas Paulus das Konzept des Jahn Talenttrainings. Der Ex-Profi leitet seit Juli 2017 die Jahn Fußballschule und gibt dort seine vielfältigen Erfahrungen als Ex-Profi weiter.

Alle Informationen zum Jahn Talenttraining und zum kompletten Angebot der Jahn Fußballschule finden sich unter www.jahn-fussballschule.de. Die Anmeldung zum Jahn Talenttraining erfolgt direkt über Thomas Paulus (0941/6983-138; thomas.paulus@ssv-jahn.de) oder die Zuständigen des jeweiligen Partnervereines.

