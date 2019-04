Jahn Regensburg: Torwarttrainer Barbuscak verlängert

Jahn Torwart-Trainer Kristian Barbuscak unterschreibt einen Vertrag bis 30.06.2021. Der 42-Jährige wird weiterhin zusätzlich zu seiner Funktion im Profi-Trainerstab in die Torhüter-Ausbildung im Jahn Nachwuchsleistungszentrum Jahnschmiede eingebunden. Derzeit absolviert Barbuscak den Lehrgang zur DFB Torwart-Trainer A-Lizenz.

Die Keeper der Jahn Profis und des Übergangsbereichs der Jahnschmiede (U19- & U21-Junioren) werden auch weiterhin von Kristian Barbuscak trainiert. Der gebürtige Slowake übernimmt damit auch in Zukunft eine wichtige Rolle: „Der Torhüterposition kommt im heutigen Fußball eine herausgehobene Rolle zu, die Anforderungen an die Position sind sehr komplex. Kristian steht dabei für eine ganzheitliche, moderne Torwartbetreuung und -ausbildung. Für uns war deshalb klar, dass wir auch in Zukunft auf seine Qualitäten setzen wollen“, so Jahn Geschäftsführer Profifußball Christian Keller.

Kristian Barbuscak kam im November 2014 zum SSV Jahn, nachdem er zuvor Erfahrungen als Profi-Torwart und nach seinem verletzungsbedingt frühzeitigen Karriereende mit 23 Jahren auch bereits als Torwart-Trainer (u.a. für die kasachische A-Nationalmannschaft) gesammelt hatte. Barbuscak arbeitet seither nicht nur erfolgreich mit den Torhütern der Jahn Profis, er trug auch einen Teil zur stetigen Weiterentwicklung des Torwart-Trainings im Jahn Nachwuchsleistungszentrum Jahnschmiede bei. Nicht zuletzt dadurch, dass er die Keeper im Übergangsbereich ebenfalls betreut und an den Herrenfußball heranführt. Aktuell absolviert Barbuscak den Lehrgang zur Torwart-Trainer A-Lizenz des Deutschen Fußball-Bundes, der höchsten Qualifikation für Torwart-Trainer.

„Ich arbeite sehr gerne beim SSV Jahn und in diesem hervorragenden Team. Torwart-Trainer zu sein, ist mein absoluter Traumberuf. Dafür lebe ich jeden Tag“, erklärt Barbuscak zu seiner Verlängerung. „Ich möchte in den nächsten Jahren meinen Teil dazu beitragen, dass wir die Torhüter der Profimannschaft weiterentwickeln, aber auch die Jungs aus unserem Nachwuchsleistungszentrum noch näher an das Niveau heranführen.“

Pressemitteilung SSV Jahn Regensburg