Ihrlerstein: Pkw-Fahrer geriet auf Gegenfahrbahn

Am 11.01.2019 um 13:25 Uhr befuhr eine 46-jährige Dame aus dem Landkreis Kelheim die Kreisstraße KEH 25 von Sinzing her kommend in Fahrtrichtung Kelheim. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam die Dame mit ihrem Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte ihr Pkw mit der linken Fahrzeugseite des entgegen kommenden Pkw eines 28-jährigen Mannes aus dem Landkreis Regensburg. Eine hinter dem Pkw des Mannes fahrende Dame musste mit ihrem Pkw dem schleudernden Pkw ausweichen, um einen weiteren Zusammenstoß zu vermeiden. Sie kam mit ihrem Pkw im Graben zum Stillstand. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in die Goldbergklinik nach Kelheim gebracht.

Die beiden verunfallten Pkw wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Feuerwehren Kelheim und Ihrlerstein waren zur Absicherung und Verkehrsregelung mit vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden von 14.000 Euro.

PM