Hunde in Not: Amir und Gipsy suchen ein Zuhause

Sabine Beintinger, Geschäftsführerin der Tierhilfe Zookies hat sich mit zwei Notfällen an uns gewendet. Die beiden rumänischen Hunde Amir und Gipsy sind vor dem sicheren Tod in Rumänien gerettet worden und suchen nun in Deutschland ein Zuhause.

Die Hunde waren in einem privaten Tierheim in Constanta. Leider habe der benachbarte Bauer - laut der Betreiberin des Tierheims - behauptet, dass seine Kühe wegen dem Gebell der Hunde weniger Milch geben würden. Die junge Frau musste die Hunde sofort entfernen.

In einem alten Stadel werden die Tiere übergangsweise versorgt, bis sie die rund 25-stündige Reise nach Regensburg antreten können. Am Freitag, den 12.04. sollen die beiden in Regensburg ankommen.

Amir und Gipsy hoffen bereits jetzt auf ein schönes Leben in Deutschland.