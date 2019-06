Herrmann zu Unfallgaffern: Handy wegnehmen ist kein Allheilmittel

Facebook-Video: Gaffer auf der A3

Nach einem LKW Unfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben auch im Landkreis Regensburg wieder einige Personen versucht, den Unfall mit dem Handy zu filmen, teils im Vorbeifahren an der Unfallstelle. Im Video ist zu sehen, wie einige Verkehrsteilnehmer trotz Aufforderung durch die Einsatzkräfte zum Beschleunigen an der Unfallstelle nur mit geringem Tempo vorbeifahren. Andere haben bereits das Handy gezückt. Die Polizei hat in der Nacht einige Gaffer herausgezogen und zur Rede gestellt.