Gäubodenvolksfest: 2. Bayerische Goaßmaß-Königin gekürt

Wahl auf dem Gäubodenvolksfest mit fünftausend Zuschauern

Die Entscheidung ist gefallen. Im vollbesetzten Festzelt Reisinger ist am Mittwochabend Bianca Rösch aus Regensburg zur Bayerischen Goaßmaß-Königin 2019 gekürt worden.

Wohl selten sind in einem Festzelt so früh am Abend so viele Leute auf den Bierbänken gestanden. Die Fanclubs der fünf Finalistinnen sorgten zeitweise für eine Soundkulisse, die es sonst nur um kurz vor elf zu hören gibt, wenn das Festzelt brodelt und das Bier bereits in rauen Mengen geflossen ist. Aber auch zahlreiche Goaßmaß-Fans – und solche, die es wohl spontan geworden waren – jubelten den Königinnen-Anwärterinnen zu.

Alle fünf wussten zu überzeugen – mit einer persönlichen Vorstellung, mit einem selbst verfassten Gedicht über das Kultgetränk Goaßmaß und als letzte Disziplin damit, wie gut sie die Festzeltbesucher zum Mitmachen animieren konnten.

Goaßmaß-Botschafter, Initiator der Wahl und Musik-Kabarettist Vogelmayer führte als Moderator souverän durchs Programm: „In diesem Jahr hatten wir wieder sehr tolle Bewerberinnen und ich muss sagen, ich hätte mich nicht entscheiden können.“, sagte er kurz vor der Entscheidung.

Gut, dass die Jury, nachdem sie sich intensiv beraten hatte, eine klare Favoritin präsentieren konnte: Die Wahl fiel auf Bianca Rösch aus Regensburg. Die 23-Jährige hatte mit ihrer Persönlichkeit das Bierzelt und auch die Jury überzeugt.

Die Jury hatte letztlich genauso abgestimmt, wie die Teilnehmer bei dem Online Vorentscheid, aus dem die fünf Finalistinnen hervorgingen: Mit 23 Prozent der Stimmen hatte sie sich bereits im Vorentscheid über die fünf Anwärterinnen weit vor allen anderen an die Spitze gesetzt.

Was es mit ihrem Wesen auf sich hat, brachte sie selbst im Interview nach der Kür auf den Punkt: Gefragt, welchen Beinamen sie am Ende ihrer Amtszeit gern bekommen würde, überlegte Bianca nur Bruchteile von Sekunden und sagte: „Die Lebensfrohe. Ich bin ja dabei, weil das Ganze einfach Spaß machen soll und eine Gaudi ist.“

In der kommenden Volksfest-Saison warten auf Bianca zahlreiche Termine, wo sie genau das ausstrahlen wird – als Botschafterin für das Kultgetränk Goaßmaß. Herzlichen Glückwunsch!

Pressemitteilung Thomas Vogelmayer