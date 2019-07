Furth im Wald: Zwei Einbrüche in Firmengebäude

Unbekannte Diebe verschafften sich gewaltsam in der Nacht zum Mittwoch, 03.07.19, Zugang zu zwei Firmengebäude an der Böhmerstraße.

In einem Fall versuchten sie ein Fenster und eine Türe aufzuhebeln, was ihnen aber aufgrund der massiven Metallrahmen nicht gelang. Bei einer etwas schwächer ausgelegten Türe hatten sie Erfolg und gelangten ins Innere. Im Bürogebäude öffneten sie einen Kaffeeautomaten gewaltsam und entnahmen das Geld.

Bei einer angrenzenden Firma drangen sie ebenfalls gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters ins Bürogebäude ein und entwendeten von dort ein MacBook im Wert von ca. 1500,- Euro. Der Sachschaden an den beiden Bürokomplexen beträgt nach erster Schätzung mindestens 13.000,- Euro.

Die beiden Firmen waren erst vor zwei Jahren von vermutlich denselben Einbrechern heimgesucht worden. Nach Spurenlage hat es sich um mindestens 2 Täter gehandelt.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, denen in dem Bereich der B 20/Abfahrt Furth-Nord in dieser Nacht ein abgestelltes Fahrzeug –vermutlich mit auswärtigem oder ausländischem Kennzeichen- aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Furth im Wald unter Tel. 09973/5040.

Pressemitteilung PI Furth im Wald