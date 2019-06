Furth im Wald: 12 gestohlene Notebooks sichergestellt

Die Bundespolizei hat in der Nacht auf Dienstag, 18.06.19, einen rumänischen Kastenwagen kontrolliert und dabei 12 gestohlene Notebooks sichergestellt.

Der Kastenwagen mit rumänischer Zulassung ist auf der B20 in Richtung Tschechien unterwegs gewesen. Zunächst haben die Polizisten 6 original verpackte Laptops entdeckt, welche zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Die Polizeiinspektion Furth im Wald hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bei einer intensiven Überprüfung des Fahrzeugs 6 weitere original verpackte Laptops gefunden. Die Geräte stammten alle aus einem größeren Einbruch in Soest, wo eine mehrköpfige rumänische Diebesbande insgesamt 485 Exemplare aus einem Logistikunternehmen gestohlen hat.

Der Fahrer, ein 34-jähriger Rumäne, gab wiederum an, die Geräte auf einem Flohmarkt im Raum Stuttgart von einem Landsmann günstig gekauft zu haben. Sein 38-jähriger Begleiter, ein rumänischer Betonbauer, der in Deutschland legal gearbeitet hatte, war lediglich als Fahrgast dabei und wollte eigentlich nur zurück in seine Heimat.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und einer Übernachtung im Polizeiarrest mussten beide zusammen einen 4-stelligen Geldbetrag als Sicherheit bezahlen, dann durften sie ihre Heimreise fortsetzen. Allerdings ohne die beschlagnahmten Geräte.

© Polizeiinspektion Furth im Wald

Pressemitteilung PI Furth im Wald