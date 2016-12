Das Polizeipräsidium Oberpfalz hat einige Hinweise zur bevorstehenden Silvesternacht veröffentlicht. Dabei ist es den Beamtinnen und Beamten besonders wichtig, dass das Silvesterfeuerwerk nicht in einem Unglück endet- und dass man sich trotz aller Feierlaune auch an die Regeln hält:

Die Welt steht an diesem Tage und vor allem in der Nacht sinnbildlich auf dem Kopf. Dennoch gelten die allgemeinen Spielregeln für ein friedliches Miteinander. Die gesetzlichen Vorschriften lassen in jedem Fall genügend Möglichkeiten, um das neue Jahr gebührend willkommen zu heißen.

Feuerwerkskörper dürfen nur mit entsprechender Kennzeichnung verwendet werden. Hier gibt es zum einen die BAM-Kennzeichnung für deutsche Produkte (BAM = Bundesamt für Materialforschung-und Prüfung) und zum anderen die CE-Kennzeichnung für europaweit zugelassene Feuerwerkskörper.