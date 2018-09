Feuerwalze schlägt aus dem zweiten Stock: 64-Jähriger schwerst verletzt

Gestern Abend (28.09.) musste ein 64-Jähriger nach einem Brand in seiner Regensburger Wohnung schwerst verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 19.30 Uhr hatte die Polizei die Mitteilung über einen Brand in einer Wohnung in der Prinz-Rupprecht-Straße erreicht. Die Einsatzkräfte hatten daraufhin die gesamte Wohnanlage, in der insgesamt 191 Personen gemeldet sind, geräumt.