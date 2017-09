Festakt: Straubing wird zur Universitätsstadt

Zahlreiche Besucher, zufriedene Aussteller – und ein Wettergott, der über weite Strecken ein Einsehen hatte: Die Organisatoren des Regionaltages in Oberschneiding konnten ein …

Zahlreiche Besucher, zufriedene Aussteller – und ein Wettergott, der über weite Strecken ein Einsehen hatte: Die Organisatoren des Regionaltages in Oberschneiding konnten ein …

5.000 Besucher: Regionaltag des Landkreises Straubing-Bogen voller Erfolg Zahlreiche Besucher, zufriedene Aussteller – und ein Wettergott, der über weite Strecken ein Einsehen hatte: Die Organisatoren des Regionaltages in Oberschneiding konnten ein …

5.000 Besucher: Regionaltag des Landkreises Straubing-Bogen voller Erfolg Zahlreiche Besucher, zufriedene Aussteller – und ein Wettergott, der über weite Strecken ein Einsehen hatte: Die Organisatoren des Regionaltages in Oberschneiding konnten ein …

5.000 Besucher: Regionaltag des Landkreises Straubing-Bogen voller Erfolg Zahlreiche Besucher, zufriedene Aussteller – und ein Wettergott, der über weite Strecken ein Einsehen hatte: Die Organisatoren des Regionaltages in Oberschneiding konnten ein …