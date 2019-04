Europawahl: Zustellung der Wahlbenachrichtigungskarten in Regensburg fast abgeschlossen

Für die Wahlberechtigten, die am Wahlsonntag keinen Wahlraum aufsuchen können, besteht die Möglichkeit der Briefwahl. Der dazu notwendige Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen kann sowohl persönlich in den Bürgerbüros Stadtmitte, Nord und Burgweinting beantragt werden als auch auf dem Postweg als formloser Brief, per Telefax unter 507-2039, per E-Mail oder online unter www.buergerserviceportal.de/bayern/regensburg. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung ist für die Antragstellung bereits ein entsprechender Vordruck vorhanden.

Eine telefonische Antragstellung ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Bei schriftlichem Antrag ist grundsätzlich die eigenhändige Unterschrift der Wahlberechtigten bzw. des Wahlberechtigten notwendig. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch eine schriftliche Vollmacht nachweisen, dazu berechtigt zu sein.

Bürgerinnen und Bürgern mit einer Gehbehinderung wird empfohlen, die Briefwahl als Alternative in Betracht zu ziehen, weil nicht in allen Wahlräumen ein barrierefreier Zugang gewährleistet ist. Bei welchen Wahlräumen dies der Fall ist, kann aus der Wahlbenachrichtigung ersehen werden: Das Rollstuhlfahrer-Symbol steht für einen barrierefreien Zugang, ansonsten sind die Worte „Raum nicht barrierefrei“ aufgedruckt.

Die gesetzliche Frist für die Beantragung von Briefwahlunterlagen endet am Freitag, 24. Mai 2019, um 18 Uhr. Im Falle einer nachgewiesenen und plötzlichen Erkrankung, die verhindert, dass der Wahlraum persönlich aufgesucht werden kann, können Briefwahlunterlagen noch bis zum Wahltag, spätestens 15 Uhr, beantragt werden.

Umfangreiche Informationen zur Europawahl stehen auch im Internet unter www.regensburg.de/wahlen zur Verfügung. Telefonische Auskünfte erteilt das Wahlamt der Stadt Regensburg unter Telefon 507-4444.