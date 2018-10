Eschlkam: 18-Jährige Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Montag, den 29.10.2018, gegen 12:20 Uhr, befuhr eine 18Jährige mit ihrem Ford die Kreisstraße von Stachesried in Richtung Warzenried. Die junge Frau kam an der Unfallstelle nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifen, lenkte zu stark gegen und schleuderte nach links über die Fahrbahn an eine Birke.

Durch den Anprall an den Baum erlitt die Fzg-Führerin schwere Verletzungen, weswegen sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Straubinger Klinikum geflogen wurde. Das Auto der jungen Frau wurde bei dem Unfall total beschädigt. Der Zeitwert des Unfallfahrzeuges wird auf ca. 2500,- Euro geschätzt. Die örtlichen Feuerwehren lenkten den Verkehr um und säuberten die Unfallstelle. Die Kreisstraße war für die Dauer von einer Stunde total gesperrt.

Polizeibericht