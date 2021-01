Elsendorf: Auto überschlägt sich

In der Nähe von Elsendorf hat sich am Samstagabend (16.01.) ein Autounfall ereignet. Ein 37-Jähriger kam von der Straße ab – sein Auto überschlug sich.

Die Meldung der Polizei:

Am 16.01.21 gegen 19.00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Simbach mit seinem Fahrzeug die St 2142 von Elsendorf kommend. Zwischen Mitterstetten und Horneck verlor er in einer Kurve aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend im Graben zu stehen. Der Fahrer wurde dabei verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15000,- Euro.

Polizeimeldung