Die Eisbären Regensburg haben ihre Generalprobe vor dem Saisonstart mit 0:3 in Waldkraiburg verloren. Die Tore für die Hausherren erzielten 2 mal Brent Norris und Michael Trox. Am Freitag gab es auch eine Niederlage gegen Deggendorf. Die Saison beginnt am Freitag in Landshut.

